Mancini e la Roma ancora insieme: “Ogni volta come fosse la prima”. Il difensore giura amore ai giallorossi

Dopo l’ufficialità del rinnovo è arrivata anche la dichiarazione d’amore di Gianluca Mancini alla Roma.

Il rinnovo fino al 2029

La Roma e Mancini continueranno il loro percorso insieme. Il numero 23 giallorosso ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2029, con il club che ha celebrato l’accordo attraverso un’immagine simbolica del difensore mentre si inchina davanti alla Curva Sud. Un gesto che rappresenta il rapporto profondo tra il centrale e il popolo romanista.

Le parole del difensore

“Abbiamo ancora tante pagine da scrivere”

Attraverso un post pubblicato sul proprio profiloha espresso tutta la sua felicità per il nuovo accordo: “Questi colori vanno oltre. Più grandi di tutto, nel mio cuore e nelle mie vene dal primo giorno qui alla Roma”. Il difensore ha poi sottolineato il valore della tifoseria, della città e di tutte le persone che ogni giorno lavorano a, definendo il club una vera famiglia.

Mancini ha poi guardato al futuro con grande entusiasmo: “Finora è stato un viaggio bellissimo… ma abbiamo tante altre pagine da scrivere insieme”. Una promessa ai tifosi e alla società, con la volontà di continuare a rappresentare la Roma “con orgoglio e fino all’ultimo istante di ogni partita”, in Italia e in Europa.