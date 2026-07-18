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Celik saluta la Roma e riparte dalla Juventus: “Felice di come è andata la trattativa”

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 18/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Celik saluta la Roma e riparte dalla Juventus: “Felice di come è andata la trattativa”

L’avventura di Zeki Celik alla Roma è ormai alle spalle. L’esterno turco ha iniziato ufficialmente la sua nuova esperienza con la Juventus. 

Il passaggio in bianconero

Zeki Celik è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’ex terzino della Roma è arrivato a Torino a parametro zero, dopo una trattativa che ha colto di sorpresa il club giallorosso, che inizialmente lo aspettava a Trigoria per il rinnovo. Ora il classe 1997 è pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera con la maglia bianconera.

Le prime parole da juventino

Intervistato dai canali ufficiali della Juventus, Celik ha espresso tutta la sua felicità per l’operazione conclusa: “Sono davvero felice di essere qui. Sono davvero entusiasta per come è andata la trattativa”. L’ex romanista ha poi promesso massimo impegno per conquistare spazio e aiutare la squadra: “Cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e offrire le prestazioni che i tifosi si aspettano”.

Nuova sfida e obiettivi

Celik ha poi parlato delle ambizioni per il futuro, assicurando ai nuovi tifosi grande dedizione: “Chi mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione e a dare tutto per i compagni”. Il terzino turco è pronto dunque a voltare pagina dopo tre stagioni nella Capitale, con l’obiettivo di raggiungere i traguardi prefissati dalla Juventus.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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