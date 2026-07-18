Celik saluta la Roma e riparte dalla Juventus: “Felice di come è andata la trattativa”

L’avventura di Zeki Celik alla Roma è ormai alle spalle. L’esterno turco ha iniziato ufficialmente la sua nuova esperienza con la Juventus.

Il passaggio in bianconero

Zeki Celik è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’ex terzino della Roma è arrivato a Torino a parametro zero, dopo una trattativa che ha colto di sorpresa il club giallorosso, che inizialmente lo aspettava a Trigoria per il rinnovo. Ora il classe 1997 è pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera con la maglia bianconera.

Le prime parole da juventino

Nuova sfida e obiettivi

Intervistato dai canali ufficiali dellaha espresso tutta la sua felicità per l’operazione conclusa: “Sono davvero felice di essere qui. Sono davvero entusiasta per come è andata la trattativa”. L’ex romanista ha poi promesso massimo impegno per conquistare spazio e aiutare la squadra: “Cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e offrire le prestazioni che i tifosi si aspettano”.

Celik ha poi parlato delle ambizioni per il futuro, assicurando ai nuovi tifosi grande dedizione: “Chi mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione e a dare tutto per i compagni”. Il terzino turco è pronto dunque a voltare pagina dopo tre stagioni nella Capitale, con l’obiettivo di raggiungere i traguardi prefissati dalla Juventus.