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Calciomercato Roma, presentata un’offerta per Summerville: c’è il sì del giocatore

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 18/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, presentata un’offerta per Summerville: c’è il sì del giocatore

La Roma continua a spingere per portare Summerville nella Capitale

Secondo quanto riferito da SkySport, il club capitolino avrebbe presentato un’offerta 46 milioni al West Ham. Intanto, la società giallorossa ha in pugno il sì del giocatore, e questo fa sperare che la trattativa potrebbe giungere ai titoli di coda molto presto.

Ora la palla passerà al club inglese, che dovrà decidere se accettare o meno la cifra proposta.

Non solo Summerville

Per questa sessione di calciomercato, Gianpiero Gasperini è alla ricerca di diversi innesti che possano esaltare il suo gioco. Concetto che ha voluto ribadire anche nel corso della sua conferenza stampa. Summerville sarà sicuramente uno di questi, ma sulla lista di D’Amico rimangono comunque in primo piano i nomi di Garnacho e Nusa. L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa competitiva in campionato, ma soprattutto in Europa.

#asroma #d'amico #Gasperini #Mercato #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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