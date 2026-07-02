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Calciomercato Roma, Greenwood sempre più vicino: accordo possibile intorno ai 46 milioni

Edoardo Mattei
Pubblicato 3 ore fa il 02/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Greenwood sempre più vicino: accordo possibile intorno ai 46 milioni

I giallorossi accelerano per l’esterno inglese: decisiva la scelta del giocatore, mentre resta viva la concorrenza del Fenerbahce

La Roma continua a spingere per Mason Greenwood, considerato uno dei principali obiettivi di Gian Piero Gasperini per rafforzare il reparto offensivo. L’attaccante inglese del Marsiglia è destinato a essere uno dei protagonisti del mercato estivo e il club giallorosso sta intensificando i contatti per provare a chiudere l’operazione.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la trattativa tra la Roma e il club francese starebbe entrando nella fase decisiva, con la possibilità che l’intesa venga raggiunta nel giro di poco tempo.

Offerta pronta, ma resta la concorrenza

L’accordo tra le società potrebbe essere definito sulla base di una cifra compresa tra i 45 e i 46 milioni di euro. Parallelamente, il direttore sportivo Tony D’Amico avrebbe già predisposto una proposta contrattuale da 5 milioni di euro a stagione per convincere Greenwood a trasferirsi nella Capitale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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