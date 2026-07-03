Greenwood, ballano cinque milioni. Dovbyk tra i partenti, dubbio Vaz

La Roma è ottimista per arrivare a Greenwood. Nella rivoluzione offensiva coinvolto Dovbyk che è in uscita, mentre ci sono dubbi su Vaz.

Corriere della Sera (S.Valdarchi) – «Molto di ciò che saremo dipenderà da quello che faremo in attacco». Parole di Gasperini di un anno fa, ma ancora d’attualità. Oggi come allora Gasp guarda al reparto offensivo per alzare le ambizioni della Roma. E il primo regalo in quest’ottica può essere Greenwood, il talentuoso esterno in uscita dal Marsiglia.

Dovbyk può andare via

Nelle ultime ore, i contatti tra i club si sono intensificati. Un lavoro di diplomazia che ha portato ila scendere dalla valutazione di 55 milioni di euro a quota 50 milioni, raggiungibili con bonus. Comunque più di quanto laè intenzionata a mettere sul piatto. A Trigoria avevano preventivato una prima mossa da 40 milioni, con l’aggiunta di qualche bonus. La sensazione è che a 45 milioni si possa chiudere. Per il giocatore la Roma rimane la meta più gradita e c’è già un accordo sull’ingaggio. Tra i motivi per fare in fretta, però, c’è anche il rischio di inserimenti da parte di altri club. L’interessamento delè noto, così come il ricco stipendio che i turchi offrono a Mason. Anche l’ha chiesto informazioni, senza però al momento muovere passi concreti.

Mason, nell’ottica romanista, sarebbe il pezzo pregiato di un attacco comunque da completare. Gasperini, infatti, ha chiesto due esterni titolari, ma l’acquisto di una seconda ala è legato all’uscita di Soulé. C’è poi da ragionare sul vice-Malen. Dovbyk e Vaz per motivi diversi non convincono. Per l’ucraino, già dall’estate scorsa, la Roma ha chiesto a un agente di recapitare offerte. Quella del Betis non soddisfa. Per non generare minusvalenza, a Trigoria devono incassare una cifra intorno ai 20 milioni. Al suo posto, sono diversi i profili che sono stati proposti a D’Amico. Tra questi anche Tresoldi, italo-tedesco che piace ma che il Bruges valuta 30 milioni. Fredda la pista Pulisic. Rimane poi da stabilire il futuro di Robinio Vaz. L’investimento fatto a gennaio va fatto fruttare, dandogli spazio o mandandolo in prestito. Ultimi, non per importanza, Dybala e Pellegrini. I loro rinnovi, come quello di Celik, sono ormai in dirittura d’arrivo.