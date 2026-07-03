Friedkin, 100 milioni per una Roma al top. Tutto su Greenwood

I Friedkin pianificano il mercato. Pronta a entrare nel vivo la trattativa per Greenwood, poi si cercano altri due attaccanti e un laterale.

La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – L’offerta è pronta: 45 milioni bonus compresi. L’attaccante dei sogni è sempre lui, Mason Greenwood, prima scelta per il nuovo attacco di Gian Piero Gasperini. Ora si fa sul serio, e l’operazione sull’asse Roma-Marsiglia vuole essere il primo passo eclatante di un piano strategico internazionale da 100 milioni di euro: tanto i Friedkin sono disposti a investire per una Roma al top in vista della Champions. Sull’inglese c’è il Fenerbahce che non molla e c’è l’inserimento dell’Atletico Madrid che incalza, ma nell’imminente nuovo summit operativo per il mercato in entrata tra i Friedkin, Gasp e il ds Tony D’Amico non si lascerà nulla al caso, perché il tempo stringe e il tecnico vorrebbe poter disporre dei rinforzi in coincidenza con il raduno del 13 luglio a Trigoria per accorciarne i tempi d’inserimento in gruppo.

Gli obiettivi dei Friedkin

L’interferenza dell’Atletico pernon è da sottovalutare, ma l’allenatore e larestano fiduciosi, dal momento che il giocatore ha già trovato l’intesa con i giallorossi per un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con lo stipendio destinato a crescere negli anni successivi. Occorrerà adesso trattare conper avvicinare l’offerta alle richieste del club francese. Che continua a chiedere 50 milioni più altri 5 di bonus.

La Roma vuole piazzare altri 2-3 colpi importante. Ormai irraggiungibile Crysencio Summerville del West Ham, in evidenza al Mondiale con l’Olanda, il club è alla ricerca di un elemento altrettanto efficace e sta pensando ad Alejandro Garnacho del Chelsea, un profilo di qualità superiore rispetto ai vari Tel, Godo, Sauer e Godts, gli ultimi nomi accostati alla Roma per quel ruolo chiave. Per completare il reparto offensivo, inoltre, Gasp avrebbe bisogno di un vice-Malen che possa garantire un buon numero di gol. E nelle ultime ore ha preso consistenza l’ipotesi Nicolò Tresoldi del Bruges per rimpiazzare appena possibile Artem Dovbyk destinato al Genoa.

Il piano Champions prevede anche un rinforzo di peso sulla fascia sinistra. Il talento dello Strasburgo Diego Moreira è seguito con grande interesse e nei prossimi giorni la Roma potrebbe fare un nuovo tentativo. Nella lista del tecnico c’è anche Nahuel Molina dell’Atletico Madrid.