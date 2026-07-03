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Roma, Garnacho torna tra gli obiettivi: i giallorossi seguono l’argentino

Edoardo Mattei
Pubblicato 3 ore fa il 03/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Garnacho torna tra gli obiettivi: i giallorossi seguono l’argentino

Il Chelsea valuta il futuro dell’esterno, tra cessione definitiva e prestito

La Roma prosegue il lavoro sul mercato con l’obiettivo di aggiungere qualità al reparto offensivo. Tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza giallorossa c’è nuovamente Alejandro Garnacho, esterno argentino che continua a essere seguito con grande interesse.

Come confermato dal giornalista Alfredo Pedullà, il club capitolino ha effettuato un sondaggio per l’attaccante che piace molto a Trigoria.

Nei prossimi giorni sarà il Chelsea a prendere una decisione sul futuro del giocatore. La società inglese sta infatti valutando se aprire alla cessione a titolo definitivo oppure optare per un trasferimento in prestito. La Roma resta alla finestra e sarebbe disposta a valutare entrambe le soluzioni pur di provare a portare Garnacho nella Capitale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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