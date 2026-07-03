Roma, offerta per Greenwood. Dybala pronto a firmare

La Roma vuole offrire per Greenwood il prima possibile. Intanto vicinissimo il rinnovo di Dybala per un anno con opzione per il secondo.

La Repubblica (N.Maurelli) – La Joya ritrovata e Greenwood più vicino. Il rinnovo di Paulo Dybala è cosa fatta; l’offerta per l’inglese del Marsiglia in arrivo. Con alcune novità: il contratto dell’argentino sarà prolungato solo di un anno, fino al 2027. Ridimensionato l’ingaggio dell’ex Juventus, che passa dagli attuali 8 milioni (bonus compresi) a 3 milioni di euro, con un ruolo chiave garantito per la festa del centenario della Roma.

Dybala e Greenwood

Queste le cifre pattuite nelle ultime settimane tra– l’agente di Paulo è atteso nella Capitale in questi giorni – e la dirigenza giallorossa:e non solo, perché la trattativa è stata condotta di persona dal vicepresidente. Un affare delicato, quindi. Che ancora non è al capolinea: vanno limitati gli ultimi dettagli, quelli legati ai bonus per le presenze. Senza dimenticare i premi per il raggiungimento degli obiettivi sportivi: non è un mistero che la Roma stia costruendo una rosa con ambizioni importanti.

Lo testimonia la scelta, impartita dall’alto – ma la richiesta è Gasperini – di trattenere i big del gruppo, quel «nucleo portante» tanto fedele al tecnico, che aspetta anche le firme di Celik e Pellegrini. Formalità, almeno secondo Trigoria. Che ora ha spostato il focus sugli acquisti. Nel centro sportivo è arrivato anche il consigliere di fiducia dei Friedkin, storico amico del presidente Dan. Un vero e proprio braccio destro, che però non si occuperà direttamente del mercato in entrata. Quella è una prerogativa del direttore sportivo Tony D’Amico, che negli ultimi giorni è stato protagonista del vertice telefonico con Gasperini e Ryan Friedkin.

Sul tavolo la strategia per chiudere l’affare che si prenderà la copertina dell’estate romanista: Mason Greenwood. La dirigenza ha studiato l’offerta da recapitare al Marsiglia, che valuterà proposte anche sotto ai 50 milioni di euro, limite che fino a qualche giorno fa sembrava invalicabile. L’obiettivo è chiudere l’accordo intorno ai 45 milioni, bonus compresi. Il pagamento sarà dilazionato e al Marsiglia sarà garantita una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.