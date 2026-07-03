Sprint Greenwood

Gasperini vorrebbe Greenwood già entro il ritiro, la Roma lavora per accontentarlo. Intanto si avvicinano i rinnovi, primo incontro con Pellegrini.

Il Tempo (L.Pes) – Voglia di Greenwood. In attesa di compiere i primi passi formali, e probabilmente decisivi, la Roma è tornata in pressing con il Marsiglia per l’attaccante inglese. Nelle ultime quarantotto ore i giallorossi hanno intensificato i contatti col club francese e restano la squadra più avanti nella corsa all’ex Manchester United. Nelle scorse settimane è stato di fatto trovato un accordo economico col ragazzo su una base di 5 milioni l’anno, ma adesso serve la proposta che metta l’affare sul binario della conclusione. L’Atletico Madrid resta interessato ma, al momento, non sembra nelle condizioni di affondare il colpo viste le situazioni ancora in divenire di Julian Alvarez e Sorloth mentre il Fenerbahce, che offrirebbe condizioni economicamente migliori all’esterno offensivo, ha offerto circa 35 milioni.

Non solo Greenwood, anche i rinnovi

Troppo pochi per accontentare il club transalpino. Ora, quindi, la palla passa aiche devono dare il via alle manovre in entrata dopo un mese di giugno senza cessioni. Nei giorni scorsi, in una call andata in scena con, la proprietà ha manifestato la necessità, magari sfruttando la possibile proroga della Uefa, di realizzare comunque plusvalenze. Il ds, nel frattempo, attende indicazioni per definire con parametri più certi le strategie sul mercato dei prossimi due mesi. Il tecnico spera di accelerare il più possibile i tempi soprattutto in relazione all’inizio del ritiro del 13 luglio quando spera di avere almeno un nuovo arrivo.

Non solo Greenwood. Sul tavolo anche i rinnovi che da settimane tengono banco a Trigoria. Ieri è andato in scena il primo incontro tra l’agente di Pellegrini e la dirigenza. Un primo passo verso la definizione dell’accordo per il prolungamento del contratto. Ultimissimi dettagli anche per Dybala. L’argentino firmerà per un’altra stagione con possibile inserimento di clausole di rinnovo. In queste ore si stanno limando i dettagli dei bonus prima di arrivare all’ufficialità. Anche Celik, che tra i tre aveva trovato per primo l’intesa, va verso la definizione del rinnovo su esplicita richiesta dell’allenatore, così come gli altri due calciatori che hanno terminato ufficialmente lo scorso 30 giugno il loro precedente contratto.