Juan Jesus dice addio al Napoli dopo 5 stagioni insieme.

Il difensore brasiliano, dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto con i partenopei, è attualmente svincolato. Il brasiliano tramite Il Mattino, ha pubblicato una lunga lettera con cui ha salutato i tifosi azzurri, ricordando il suo arrivo cinque anni fa dopo l’esperienza alla Roma non felicissima.

Juan Jesus: “Sarò sempre grato a Spalletti per quello che mi ha insegnato come calciatore e come essere umano”

”Ciao Juan, come stai? Guarda, abbiamo fatto tutto: domani fai le visite e poi andiamo a Napoli… Questo era il messaggio del mio agente Roberto Calenda, verso le otto di sera del 16 agosto 2021. Dopo quel messaggio, tutto è diventato storia. Innanzitutto voglio ringraziare in modo speciale Robie, per avermi dato la possibilità di arrivare in un club importante come il Napoli dopo due anni difficili a Roma.”

I ringraziamenti a Spalletti:

“E devo ringraziare una persona molto importante nella mia carriera: Mister Spalletti. Lui è stato l’unico, insieme a Roberto Calenda, a credere in me in un momento in cui ero visto soltanto come un calciatore ‘finito’. Mi ha dato fiducia, insieme al suo staff, e la possibilità di mostrare realmente chi sono. E alla fine sappiamo tutti com’è andata. GRAZIE Mister: sei un allenatore fantastico e una persona eccezionale. Ti sarò sempre grato per quello che mi hai insegnato come calciatore, ma ancora di più come essere umano. A Baldo e Omenichini un grandissimo GRAZIE: anche voi due siete stati importanti nel mio inizio a Napoli”.