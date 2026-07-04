Dopo l’addio doloroso, arrivato negli ultimi giorni dal settore giovanile giallorosso per Bruno Conti, la Roma sta cercando un nuovo responsabile.
Nella giornata di ieri, con la lettera d’addio pubblicata sui social direttamente da Bruno Conti, termina dopo più di 50 anni l’esperienza giallorossa di una delle più grandi bandiere della Roma. Il club è quindi alla ricerca del sostituto di Conti come nuovo responsabile del settore giovanile e un nome sembra molto vicino all’approdo nella Capitale.
D’Amico decisivo nella scelta del nuovo responsabile del settore giovanile
Negli ultimi giorni le voci sull’ arrivo di Massimo Margiotta come nuovo responsabile sono in continuo aumento. L’accordo tra il club capitolino e il dirigente dell’Hellas Verona, come riportato da gazzettaregionale.it potrebbe definirsi nei prossimi giorni.