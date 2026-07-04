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Settore Giovanile, trovato il sostituto di Bruno Conti: decisivo D’Amico

Matias Ndiaye
Pubblicato 42 minuti fa il 04/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Settore Giovanile, trovato il sostituto di Bruno Conti: decisivo D’Amico

Dopo l’addio doloroso, arrivato negli ultimi giorni dal settore giovanile giallorosso per Bruno Conti, la Roma sta cercando un nuovo responsabile.

Nella giornata di ieri, con la lettera d’addio pubblicata sui social direttamente da Bruno Conti, termina dopo più di 50 anni l’esperienza giallorossa di una delle più grandi bandiere della Roma. Il club è quindi alla ricerca del sostituto di Conti come nuovo responsabile del settore giovanile e un nome sembra molto vicino all’approdo nella Capitale.

D’Amico decisivo nella scelta del nuovo responsabile del settore giovanile

Negli ultimi giorni le voci sull’ arrivo di Massimo Margiotta come nuovo responsabile sono in continuo aumento. L’accordo tra il club capitolino e il dirigente dell’Hellas Verona, come riportato da gazzettaregionale.it potrebbe definirsi nei prossimi giorni.

Margiotta sarebbe voluto fortemente dal nuovo direttore sportivo Tony D’Amico, con i due che hanno già lavorato insieme a Verona. L’ufficialità arriverà a breve e la sensazione è che il vivaio giallorosso vivrà una rivoluzione. 
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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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