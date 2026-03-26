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Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Mancini dal 1’, Cristante e Pisilli in panchina

Redazione
Pubblicato 5 minuti fa il 26/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Mancini dal 1’, Cristante e Pisilli in panchina

A Bergamo si accendono i riflettori su una partita che vale tantissimo per il futuro della Nazionale: l’Italia si gioca l’accesso alla finale dei playoff verso il Mondiale 2026 contro l’Irlanda del Nord. Uno snodo cruciale, con scelte di formazione molto attese alla vigilia, soprattutto per capire l’assetto offensivo e la tenuta della difesa azzurra.

Secondo quanto riportato dai profili ufficiali delle nazionali, sono state ufficializzate le formazioni titolari scelte dal CT Gennaro Gattuso e dal tecnico nordirlandese Michael O’Neill. 

Entrando nella notizia, l’Italia si schiera con il 3-5-2: Donnarumma tra i pali, difesa composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. Sulle fasce spazio a Politano e Dimarco, mentre in mezzo al campo agiscono Barella, Locatelli e Tonali. In attacco confermata la coppia Kean–Retegui. L’Irlanda del Nord risponde con un sistema speculare: P. Charles in porta, linea difensiva con Hume, McNair e McConville, centrocampo folto e davanti il tandem Price–Donley. Una scelta, quella azzurra, che conferma le indicazioni della vigilia: fiducia ai titolarissimi e pochi esperimenti in una gara da dentro o fuori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

Italia (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
A disp.: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito.
All: Gennaro Gattuso.

Irlanda del Nord (5-4-1) – P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley.
A disp.: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis.
All: Michael O’Neill.

LIVE – 20:45

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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