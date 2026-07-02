Italia, Conte sempre più vicino: prende forma il ritorno sulla panchina azzurra

Malagò spinge per il nuovo corso: la Serie A pronta a sostenere parte dell’ingaggio del commissario tecnico

L’Italia è sempre più vicina ad affidare nuovamente la propria panchina ad Antonio Conte. Il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, avrebbe individuato nell’ex allenatore del Napoli il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo e rilanciare le ambizioni della Nazionale. Conte, che ha già guidato gli Azzurri tra il 2014 e il 2016, sarebbe favorevole a tornare alla guida della selezione italiana. La sua prima esperienza si concluse con l’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo contro la Germania ai calci di rigore, senza mai avere l’opportunità di disputare un Mondiale.

L’obiettivo principale del nuovo progetto sarà riportare l’Italia alla Coppa del Mondo, dopo tre mancate qualificazioni consecutive che hanno segnato profondamente il calcio italiano.

Contratto quadriennale e sostegno economico dei club

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte sarebbe disposto ad accettare l’incarico sulla base di un accordo della durata di quattro anni. Malagò starebbe accelerando i contatti per definire l’operazione nel più breve tempo possibile. Per rendere possibile l’intesa, anche i club di Serie A sarebbero pronti a fare la propria parte dal punto di vista economico, contribuendo progressivamente alla copertura dell’ingaggio del futuro commissario tecnico. L’intesa prevederebbe uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione.