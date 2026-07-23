Cristante: “Pellegrini torni presto, lo aspettiamo con il gruppo”

Il centrocampista giallorosso commenta il successo contro il Trastevere e guarda con fiducia alla nuova stagione

La Roma supera il Trastevere per 6-0 nell’amichevole disputata a Trigoria. Al termine dell’incontro, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha analizzato la prestazione della squadra e il lavoro svolto in questa fase della preparazione.

“Stiamo lavorando bene, conosciamo già i concetti del mister, stiamo dando continuità, si lavora tanto. Nuovi volti? Qualcuno arriverà, ci penserà la società”, ha dichiarato il numero 4.

ha poi parlato di Lorenzo, attualmente assente dal gruppo: “Sì, l’ho sentito, lo aspettiamo a braccia aperte. Speriamo torni in gruppo il prima possibile”.

Guardando alla prossima stagione, il centrocampista ha sottolineato la volontà della squadra di proseguire nel percorso di crescita: “È il momento di dare continuità, vogliamo crescere e fare una grande stagione come l’anno scorso. Quest’anno c’è anche la Champions che chiaramente renderà più tosta anche la fase iniziale. Vogliamo fare un buon campionato, porsi adesso degli obiettivi è difficile”.

Infine, Cristante ha rivolto lo sguardo alla Champions League, evidenziando il livello della competizione: “Incontri i migliori che ci sono, anche nel girone iniziale ci sono squadre importanti. Ci faremo trovare pronti, vogliamo fare una bella stagione anche in Champions League”.