Roma Primavera, svincolati Scacchi e Mirra

La Roma ha scelto di non proseguire il rapporto con Jacopo Mirra, quest’anno capitano della primavera, e Manuel Scacchi. Entrambi hanno già trovato sistemazione.

La Roma ha scelto di non prolungare i contratti di Jacopo Mirra e Manuel Scacchi, quest’anno impegnati con la formazione Primavera. Il difensore classe 2006 (in età quindi da prima squadra) ha salutato la società con un bel post su Instagram (“Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno accompagnato in questo mio splendido viaggio“). Nel suo futuro c’è l’Atalanta under 23, con un percorso simile a quello di Misitano e Levak prima di lui. Per il trequartista invece c’è il Torino, che ha pronto per lui un contratto biennale.

Non solo Mirra e Scacchi