Calciomercato Roma, Tresoldi in pole per l’attacco: accordo vicino, ma tutto dipende da Dovbyk

I giallorossi hanno già trovato un’intesa con l’attaccante, mentre la trattativa con il Bruges resta subordinata alla cessione dell’ucraino

La Roma continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Con la partecipazione alla Champions League, il direttore sportivo Tony D’Amico è impegnato nel rafforzamento dell’organico, con particolare attenzione al reparto offensivo. Oltre alla ricerca di un esterno offensivo, con Mason Greenwood che resta uno dei principali obiettivi, il club capitolino valuta anche l’arrivo di una punta che possa alternarsi con Donyell Malen. Tuttavia, ogni operazione in attacco dipenderà dal futuro di Artem Dovbyk, che nelle scorse settimane ha manifestato la volontà di comprendere quale sarà il suo ruolo all’interno del progetto tecnico.

Tresoldi è il nome scelto per l’attacco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo individuato dalla Roma è quello di Nicolò Tresoldi, centravanti classe 2005 attualmente in forza al Bruges. Nell’ultima stagione il giovane attaccante si è messo in evidenza con 23 reti e 9 assist tra campionato e coppe, realizzando anche tre gol in Champions League.