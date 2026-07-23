El Mala nel mirino del Borussia Dortmund: il Colonia respinge l’offerta e fissa il prezzo

La Roma osserva la situazione, ma il club tedesco non intende fare sconti per il talento classe 2006

La Roma continua a seguire con attenzione diversi esterni offensivi per rafforzare il reparto avanzato. Tra i profili valutati dalla dirigenza giallorossa c’è anche Said El Mala, attaccante nato nel 2006, reduce da una stagione molto positiva in Bundesliga con 13 reti realizzate in 34 presenze.

Sul giovane talento, però, si registra anche il forte interesse delSecondo quanto riportato dall’edizione tedesca di Sky Sport, il club giallonero avrebbe presentato un’offerta da 26 milioni di euro più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 8 legati a obiettivi più complessi. La proposta, per un valore complessivo di 42 milioni di euro bonus inclusi, è stata però respinta senza esitazioni dal. Il club tedesco avrebbe giudicato l’offerta nettamente al di sotto delle proprie richieste, facendo capire a tutte le società interessate che la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Nel frattempo, l’allenatore del Colonia, Wagner, ha elogiato l’atteggiamento mostrato da El Mala durante il ritiro estivo, nonostante le numerose voci di mercato.