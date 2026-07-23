Roma, Castro resta un obiettivo per l’attacco: primi contatti con il Bologna

I rossoblù valutano l’argentino circa 40 milioni, ma la trattativa potrebbe decollare a cifre inferiori con bonus

La Roma continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante da affiancare a Malen. Artem Dovbyk, pur essendo regolarmente in ritiro a Trigoria, non sarebbe considerato centrale nel progetto tecnico dell’allenatore, che avrebbe chiesto un profilo con caratteristiche differenti.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza giallorossa restano in evidenza quelli di Tresoldi e Santiago Castro. Dopo il mancato arrivo di Greenwood e Summerville, il club capitolino è chiamato ad accelerare le operazioni in entrata per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, la Roma avrebbe già avviato alcuni contatti con il Bologna per raccogliere informazioni su Castro. Pur senza abbandonare la pista che porta a Tresoldi, i giallorossi starebbero valutando più soluzioni di livello per l’attacco.

Ilcontinua a valutare il centravanti argentino intorno ai 40 milioni di euro. Tuttavia, un’offerta compresa tra i 30 e i 32 milioni, arricchita da bonus, potrebbe aprire alla cessione del classe 2004. Nell’ultima stagione Castro ha collezionato 51 presenze complessive, realizzando 11 reti.