Roma, torna di moda Nusa: riaperti i contatti con il talento del Lipsia. Ma il Newcastle fa sul serio

La Roma continua a muoversi alla ricerca di un rinforzo offensivo per completare il reparto a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Nuovi contatti per Nusa

Secondo quanto riportato da Simone Valdarchi, la Roma avrebbe riattivato i contatti per Antonio Nusa, esterno offensivo classe 2005 di proprietà del Lipsia. Il talento norvegese è considerato un profilo molto interessante per caratteristiche tecniche, velocità e capacità nell’uno contro uno, qualità che lo rendono un giocatore particolarmente adatto alle richieste tattiche di Gasperini.

La concorrenza del Newcastle

L’operazione, però, si presenta complessa sia per la valutazione del giocatore sia per la concorrenza. Ilavrebbe fissato una richiesta di circa, cifra importante per la, mentre in prima fila ci sarebbe il. Il club inglese è alla ricerca di un esterno offensivo dopo la cessione die avrebbe individuato proprio inil profilo ideale per completare il reparto. I giallorossi restano vigili, ma servirà uno sforzo importante per provare a superare la concorrenza della