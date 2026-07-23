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Roma, torna di moda Nusa: riaperti i contatti con il talento del Lipsia. Ma il Newcastle fa sul serio

Guido Rufino
Pubblicato 1 ora fa il 23/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, torna di moda Nusa: riaperti i contatti con il talento del Lipsia. Ma il Newcastle fa sul serio

La Roma continua a muoversi alla ricerca di un rinforzo offensivo per completare il reparto a disposizione di Gian Piero Gasperini. 

Nuovi contatti per Nusa

Secondo quanto riportato da Simone Valdarchi, la Roma avrebbe riattivato i contatti per Antonio Nusa, esterno offensivo classe 2005 di proprietà del Lipsia. Il talento norvegese è considerato un profilo molto interessante per caratteristiche tecniche, velocità e capacità nell’uno contro uno, qualità che lo rendono un giocatore particolarmente adatto alle richieste tattiche di Gasperini.

La concorrenza del Newcastle

L’operazione, però, si presenta complessa sia per la valutazione del giocatore sia per la concorrenza. Il Lipsia avrebbe fissato una richiesta di circa 60 milioni di euro, cifra importante per la Roma, mentre in prima fila ci sarebbe il Newcastle. Il club inglese è alla ricerca di un esterno offensivo dopo la cessione di Anthony Gordon e avrebbe individuato proprio in Nusa il profilo ideale per completare il reparto. I giallorossi restano vigili, ma servirà uno sforzo importante per provare a superare la concorrenza della Premier League.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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