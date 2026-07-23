LIVE – Roma-Trastevere 4-0: fine primo tempo

Dopo il test in famiglia contro la Primavera, i giallorossi giocheranno contro il Trastevere, squadra di Serie D finita al secondo posto lo scorso anno nel girone G. Dopo il Mondiale, Gasperini ritrova Malen e N’Dicka.
Roma-Trastevere le formazioni ufficiali:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angeliño; Dybala, Cherubini; Malen.
A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi, Lulli, Giammattei, Panico, Carlaccini, Camara, Dovbyk, Arena.
Trastevere (4-3-3): Della Rocca; Petrucci, Lupi, Drisaldi, Ciucci; Giordani, Morano, Crescenzo; Scaffidi, Icardi, Pacetti.
A disposizione: Semprini, Eustasio, Macerata, Falilò, Iacoponi R., Ferruzzi, Lilli, Odisio, Vaccà, Iacoponi D., Gilardini Montani, Mazzù, Napolitano.
LIVE – 18:3535’ – Fine primo tempo.
30’ – Gol del 4-0 di Cherubini.
28’ – Prima ci prova Mancini, poi Rensch: l’olandese si divora il quarto gol.
25’ – Gol del 3-0, segna Cristante.
23’ – Tiro da fuori area e palo colpito da Wesley.
12’ – Raddoppio Roma: ci pensa Dybala su assist di Cristante.
11’ – Infortunio per Pisilli: lesione muscolo fasciale al soleo sinistro di primo grado.
10’ – Contropiede di Morano, tiro largo di poco.
3’ – Gol Malen. Roma in vantaggio.
1’ – Inizia l’amichevole!