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LIVE – Roma-Trastevere 4-0: fine primo tempo

Guido Rufino
Pubblicato 58 minuti fa il 23/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
LIVE – Roma-Trastevere 4-0: fine primo tempo

Dopo il test in famiglia contro la Primavera, i giallorossi giocheranno contro il Trastevere, squadra di Serie D finita al secondo posto lo scorso anno nel girone G. Dopo il Mondiale, Gasperini ritrova Malen e N’Dicka.


Roma-Trastevere le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angeliño; Dybala, Cherubini; Malen.

A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi, Lulli, Giammattei, Panico, Carlaccini, Camara, Dovbyk, Arena.

Trastevere (4-3-3): Della Rocca; Petrucci, Lupi, Drisaldi, Ciucci; Giordani, Morano, Crescenzo; Scaffidi, Icardi, Pacetti.

A disposizione: Semprini, Eustasio, Macerata, Falilò, Iacoponi R., Ferruzzi, Lilli, Odisio, Vaccà, Iacoponi D., Gilardini Montani, Mazzù, Napolitano.

LIVE – 18:35

35’ – Fine primo tempo.

30’ – Gol del 4-0 di Cherubini.

28’ – Prima ci prova Mancini, poi Rensch: l’olandese si divora il quarto gol.

25’ – Gol del 3-0, segna Cristante.

23’ – Tiro da fuori area e palo colpito da Wesley.

12’ – Raddoppio Roma: ci pensa Dybala su assist di Cristante.

11’ – Infortunio per Pisilli: lesione muscolo fasciale al soleo sinistro di primo grado.

10’ – Contropiede di Morano, tiro largo di poco.

3’ – Gol Malen. Roma in vantaggio.

1’ – Inizia l’amichevole!

#asr #asroma #Roma #Trastevere

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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