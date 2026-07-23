Roma-Trastevere, Soulé non convocato: ecco perché

L’attaccante argentino salta il secondo test estivo per una scelta legata alla gestione del lavoro

La Roma torna in campo oggi, giovedì 23 luglio, per disputare la seconda amichevole della preparazione estiva. Dopo il primo allenamento congiunto contro la Primavera guidata da Mattia Scala, la formazione allenata da Gian Piero Gasperini affronta il Trastevere al Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Tra gli assenti figurano Robinio Vaz e Pisilli, entrambi alle prese con un infortunio. Non è presente nemmeno Matias, che resta fuori esclusivamente per una scelta di gestione del suo impiego. Nessuna preoccupazione, quindi, per le condizioni fisiche dell’argentino e nessun collegamento con possibili scenari di calciomercato.