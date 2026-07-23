Roma, cresce l’interesse per El Aynaoui: diversi club seguono il centrocampista

Dalla Turchia e dall’Inghilterra arrivano i primi contatti per il numero 8 giallorosso

Le prestazioni offerte da Neil El Aynaoui con la nazionale del Marocco durante il Mondiale non sono passate inosservate. Il centrocampista della Roma è infatti finito nel mirino di diverse società europee, pronte a monitorare la sua situazione in vista del mercato. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, nelle ultime ore sarebbero stati effettuati i primi sondaggi da parte di alcuni club inglesi e turchi. Tra questi figura anche il Fenerbahce, che avrebbe manifestato il proprio interesse per il numero 8 giallorosso.

Al momento laresta alla finestra e attende di capire se dai semplici contatti preliminari possano nascere offerte concrete da prendere in considerazione.