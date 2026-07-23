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Roma, dirigenti presenti all’amichevole con il Trastevere: attenzione puntata sui giovani

Edoardo Mattei
Pubblicato 2 minuti fa il 23/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, dirigenti presenti all’amichevole con il Trastevere: attenzione puntata sui giovani

D’Amico e Margiotta seguono da vicino il test di Trigoria

Nel corso dell’amichevole disputata a Trigoria contro il Trastevere, sugli spalti erano presenti anche il direttore sportivo della Roma, D’Amico, insieme al responsabile del settore giovanile, Margiotta. Entrambi hanno assistito alla sfida con particolare interesse per valutare i tanti giovani aggregati da Gian Piero Gasperini al gruppo della prima squadra.

A testimonianza della coesione e della comunione d’intenti tra le figure dirigenziali, speriamo che possa essere presto testimoniata anche sul fronte mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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