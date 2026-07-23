Roma, si complicano le piste per gli esterni: frenano Godts, Nusa e Schjelderup

I costi elevati e le valutazioni della dirigenza rallentano la ricerca del rinforzo offensivo richiesto da Gasperini

Dopo il mancato arrivo di Summerville, la Roma è al lavoro per individuare un nuovo esterno offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini il prima possibile. Tra i profili valutati dalla dirigenza giallorossa figurano diversi calciatori, ma al momento nessuna trattativa sembra vicina alla svolta.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel corso di un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la pista che porta a Mika Godts è destinata a raffreddarsi. L’Ajax valuta il giocatore circa 60 milioni di euro e, inoltre, il talento belga preferirebbe proseguire il proprio percorso di crescita con il club olandese. Anche Antonio Nusa continua a essere un nome apprezzato a Trigoria. I contatti tra le parti ci sono stati, ma l’operazione non viene considerata concreta in questa fase. All’interno della Roma, infatti, permangono alcune perplessità legate alle condizioni fisiche dell’attaccante norvegese, anche alla luce del trasferimento al Brentford saltato in passato dopo l’esito negativo delle visite mediche.