Il Como ci prova, ma la Roma dice no: Pisilli resta al centro del progetto

La Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi talenti più promettenti.
Il tentativo del Como
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Como è tornato alla carica per Niccolò Pisilli, individuando nel centrocampista classe 2004 uno dei profili ideali per rinforzare la mediana a disposizione di Cesc Fabregas. Non è la prima volta che il club lariano manifesta il proprio interesse per il giovane giallorosso, ma anche questa volta ha trovato la porta chiusa.
La posizione della RomaDa Trigoria è arrivata una risposta netta: Pisilli non è sul mercato. La dirigenza giallorossa considera il numero 61 un elemento fondamentale del progetto tecnico e non ha aperto ad alcuna trattativa, respingendo il nuovo sondaggio del Como. La volontà della società è quella di continuare a valorizzare uno dei migliori prodotti del settore giovanile romanista.
Futuro sempre più giallorosso
Nonostante le numerose richieste ricevute negli ultimi mesi, la Roma è determinata a blindare Pisilli e a costruire intorno a lui il futuro del centrocampo. Il messaggio è chiaro: il giovane talento rappresenta una risorsa importante per il club e, almeno in questa finestra di mercato, non esistono margini per una sua cessione.