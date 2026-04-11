In un periodo di difficoltà, con una Roma martoriata dagli infortuni e che si trova a rincorrere per accaparrarsi l’ultimo posto per la prossima Champions League, brilla una stella sopra la Capitale ed è quella di Donyell Malen.

Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye) – L’impatto dell’attaccante olandese dal suo arrivo in Serie A è stravolgente e continua a sorprendere tutti di partita in partita. Il talento del numero 11 giallorosso non è sicuramente in dubbio, visti i palcoscenici importanti in cui ha giocato: tra Borussia Dortmund, Aston Villa e la Nazionale olandese, ma nessuno poteva aspettarsi un impatto simile.

I numeri da capogiro dell’olandese

Malen pronto a battere ogni record

Dal suo approdo in Serie A, nel calciomercato invernale, Malen ha disputatocon la maglia giallorossa,. Una media, la sua, di quasi un gol a partita (ogni 97 min) ed è inoltre anche il giocatore con la. Statistiche, che l’hanno portato a diventare il terzo miglior marcatore del campionato, dietro solo ache se dovesse riuscire a superare diventerebbe

“Donny”, come lo chiamano ormai molti a Roma, non sembra però volersi accontentare di queste cifre ed è pronto a distruggere ogni record. Per quanto riguarda i record personali, Malen è a solo 3 centri in campionato dall’ eguagliare la sua miglior stagione realizzativa da quando è nei top 5 campionati europei ( 13 gol nella stagione 23/24 con il Borussia Dortmund). Invece, per il record di giocatore arrivato nel mercato invernale in Serie A, con più gol segnati, sarebbe già primo, a pari merito con Ibrahimovic (10 gol nella stagione 19/20 quando arrivò al Milan) ed un unico gol nelle restanti 6 partite, lo porterebbe in solitaria, sulla vetta di questa classifica.

Chissà, se oltre ai record, grazie al contributo dei suoi gol, Malen riuscirà a riportare a Roma la tanto ambita qualificazione in Champions League che manca da più di 7 anni.