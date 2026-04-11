Asse Roma-Lorient: Massara smentisce Talbi, ma segue Kouassi

La Roma starebbe attenzionando un giocatore del Lorient, ma non si tratta di Talbi come affermato nei giorni scorsi. Gli occhi dei giallorossi sono su Kouassi.

Nei giorni scorsi era circolata la notizia di un’interesse della Roma per Montassar Talbi. Il 27enne tunisino difensore centrale del Lorient è infatti considerato in uscita, anche perché il suo contratto con i francesi scade nel 2027. Su di lui, quindi, si registra l’attenzione di parecchi club europei.

Il portale tunisino WinWin aveva rilanciato la notizia di sondaggi della, confermandola anche tramite alcune fonti vicine al giocatore. Contattato a riguardo, però, il DS della Romaha smentito l’indiscrezione allo stesso sito con un messaggio: “La notizia è completamente falsa“.

Nel mentre, dalla Francia arrivano altre voci riguardanti la Roma…e il Lorient. Alla ricerca di un laterale sinistro già nel mercato di gennaio, i giallorossi avrebbero sondato il terreno per Arsene Kouassi, mancino del Burkina Faso autore in questa stagione di 2 gol e 5 assist in 28 partite. Classe 2004, Kouassi è fino ad ora una delle rivelazioni di questa Ligue 1. Si tratta di un terzino di spinta, o quinto di centrocampo, dotato di grande rapidità e buona qualità al cross, capace di far salire la squadra con le sue sgroppate sulla fascia.

Il Lorient lo ha prelevato in estate dall’Ajaccio per una cifra di poco superiore al milione di euro, ma il suo valore è cresciuto a dismisura nella stagione corrente, la sua prima nella massima serie francese. Secondo Transfermarkt, per portarlo via dalla Bretagna servono 10 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2029, mentre nonostante il doppio passaporto burkinabé e ivoriano non dispone dello status di comunitario.

Sebastien Denis, redattore di FootMercato, sostiene che su di lui ci sia la Roma, ma non solo. Strasburgo, Stoccarda, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte e Genoa sono alcune delle squadre che hanno chiesto informazioni.