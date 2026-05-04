In casa Roma si avvicina sempre di più il momento delle decisioni dirigenziali, con il futuro del ds Frederic Massara sempre più in bilico.

La scelta del nuovo direttore sportivo giallorosso, però, potrebbe arrivare anche grazie all’Atalanta. Da Bergamo, infatti arrivano indiscrezioni e notizie su come la coppia Percassi–Pagliuca stia pensando di riportare Giovanni Sartori, attuale responsabile tecnico del Bologna, in nerazzurro, qualora D’Amico dovesse salutare. Ma a Bologna non ne vogliono sapere e Sartori sta lavorando a pieno ritmo con Di Vaio e Fenucci per programmare il futuro. A Trigoria intanto, i nomi per sostituire Massara sono molti, da Manna del Napoli a D’Amico, fino a Sogliano del Verona.

L’Atalanta vuole riportare Sartori, ma il Bologna fa muro: i giallorossi osservano