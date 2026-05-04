In casa Roma si avvicina sempre di più il momento delle decisioni dirigenziali, con il futuro del ds Frederic Massara sempre più in bilico.
La scelta del nuovo direttore sportivo giallorosso, però, potrebbe arrivare anche grazie all’Atalanta. Da Bergamo, infatti arrivano indiscrezioni e notizie su come la coppia Percassi–Pagliuca stia pensando di riportare Giovanni Sartori, attuale responsabile tecnico del Bologna, in nerazzurro, qualora D’Amico dovesse salutare. Ma a Bologna non ne vogliono sapere e Sartori sta lavorando a pieno ritmo con Di Vaio e Fenucci per programmare il futuro. A Trigoria intanto, i nomi per sostituire Massara sono molti, da Manna del Napoli a D’Amico, fino a Sogliano del Verona.
L’Atalanta vuole riportare Sartori, ma il Bologna fa muro: i giallorossi osservanoStando a quanto filtra da Il Resto del Carlino, l’Atalanta potrebbe rilanciare e avviare un nuovo ciclo, dopo questa stagione al di sotto delle attese e per farlo vorrebbe riportare a Bergamo l’uomo che ha contribuito alla scalata della Dea al calcio italiano ed europeo. Ovvero Sartori, che fu liberato dalla proprietà nerazzurra nell’estate 2022, sacrificato sull’altare dei dissidi con Gasperini. Ma ora Gasp è nella capitale e per questo Percassi vorrebbe nuovamente l’uomo mercato. Difficile però il Bologna lo lasci andare, perché la figura di Sartori è stata fondamentale, dal 31 maggio 2022 ad oggi, per arrivare in Europa, con plusvalenze e conti in attivo.