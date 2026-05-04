È ormai quasi certo che la Roma, per ripartire dal prossimo calciomercato, dovrà sacrificare almeno uno dei suoi big, per far fronte ai paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

La Roma dovrà sacrificare un big nella prossima sessione di mercato estiva, per fare le plusvalenze richieste dall’UEFA. I giallorossi hanno stabilito che gli intoccabili sono pochi e sicuramente Donyell Malen è tra questi. Evan Ndicka, invece, è più cedibile rispetto ad altri, anche perché arrivato a parametro zero e sarebbe una grande plusvalenza. Tra le squadre della Liga interessate ai calciatori giallorossi, non c’è solo la squadra di Hansi Flick, ma anche l’Atletico Madrid di Simeone che ha mostrato interesse per Matias Soulé.

Di Marzio: “La pista che porta a Ndicka è da tenere sotto osservazione”

: “La pista Barcellona per il difensore dell’Inter si presenta piuttosto complicata per quelle che sono le richieste alte dei nerazzurri e per la disponibilità invece di investimento da parte del Barcellona”.

Di Marzio poi ha spiegato che il Barcellona potrebbe virare su Ndicka: “I blaugrana potrebbero comunque puntare all’Italia: la pista che porta a Ndicka della Roma, che costa sicuramente meno rispetto a Bastoni, è da tenere sotto osservazione”.