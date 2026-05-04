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Calciomercato Roma: non solo Dodò, i giallorossi puntano anche il ds Paratici in casa Fiorentina

Redazione
Pubblicato 33 minuti fa il 04/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma: non solo Dodò, i giallorossi puntano anche il ds Paratici in casa Fiorentina

Quella di oggi contro la Fiorentina non sarà soltanto una sfida sul campo tra le due formazioni, ma anche un’opportunità per i giallorossi, di tenere d’occhio alcuni obiettivi per il prossimo calciomercato.

A salvezza ormai raggiunta, la dirigenza della Fiorentina ha ora di fronte a sé una missione tanto stimolante quanto complessa: dare il via a una vera e propria rivoluzione. Tanti giocatori arriveranno, tanti partiranno. Anche a Trigoria in queste settimane si sta vivendo un periodo simile. Con le dimissioni di Ranieri e con Massara ormai ai margini, Gasperini ha assunto pieni poteri, indicando proprio in diversi profili viola i rinforzi ideali per il nuovo corso giallorosso.

Gli ultimi nomi fatti dal tecnico, sono Gudmundsson Dodo. Ma se per l’islandese quella di Roma sembra più che altro una suggestione, per il brasiliano la pista dell’addio può diventare concreta. L’ex Shakhtar è particolarmente apprezzato da Gasp e per le sue caratteristiche è considerato l’erede ideale di Celik, che potrebbe lasciare la capitale a zero il 30 giugno.

La Roma sfrutta le scadenze di contratto e guarda anche all’interno della dirigenza Viola

Dodo ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027 e, fino a ora, tutti i tentativi di provare ad intavolare un rinnovo sono naufragati. Discorso simile anche per Fortini, corteggiato lungamente nell’ultima finestra invernale proprio dai giallorossi. A frenare le ambizioni dei capitolini, però, è l’alta valutazione: i 15 milioni di euro richiesti sono stati giudicati eccessivi. Ma anche per lui la scadenza del contratto è fissata nel 2027.

Ma gli obiettivi della Roma in casa Viola, come scrive La Repubblica di Firenze, non si fermano al campo e si spingono fin dietro la scrivania. E tra i nomi caldeggiati da Gasperini per il nuovo assetto societario è spuntato anche quello di Fabio Paratici. Tuttavia, nonostante il corteggiamento lusinghiero, le ambizioni di Paratici restano saldamente legate al progetto viola.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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