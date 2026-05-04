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Roma-Fiorentina, le formazioni dei quotidiani

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 04/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Fiorentina, le formazioni dei quotidiani

Secondo le probabili formazioni dei quotidiani sono pochi i dubbi per Gasperini. L’unico ballottaggio è tra Pisilli e Dybala.

Roma e Fiorentina si incontreranno questa sera allo Stadio Olimpico, entrambe con un obiettivo preciso. I giallorossi vogliono approfittare dei passi falsi di Como, Juventus e Milan per riavvicinare la Champions, i viola sperano di ipotecare la salvezza. Gasperini dovrà fare a meno di Ferguson, Dovbyk, Pellegrini e Zaragoza infortunati, e di El Aynaoui assente per squalifica. Qui sotto le probabili formazioni secondo i principali quotidiani.

Le probabili formazioni

LA GAZZETTA DELLO SPORT: (3-4-2-1), Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Dybala, Soulé, Malen

CORRIERE DELLO SPORT: (3-4-2-1), Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Soulé, Pisilli, Malen

TUTTOSPORT: (3-4-2-1), Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Dybala, Soulé, Malen

CORRIERE DELLA SERA: (3-4-2-1), Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Soulé, Pisilli, Malen

IL TEMPO: (3-4-2-1), Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Soulé, Pisilli, Malen

IL MESSAGGERO: (3-4-2-1), Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Soulé, Pisilli, Malen

IL ROMANISTA: (3-4-2-1), Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Soulé, Pisilli, Malen

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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