Primavera, la Roma pareggia 2-2 col Napoli

La Roma Primavera pareggia in casa con il Napoli, emblema di un momento non felicissimo per i giovani giallorossi.

Per una Roma che torna alla vittoria, quella di Gasperini ieri sera trionfante con il Pisa, ce n’è una che prosegue nel suo periodo di crisi. Si tratta della Primavera di mister Guidi, attualmente a secco da 5 giornate (ma che ha comunque raccolto 3 pareggi). La sfida del Tre Fontane contro il Napoli valida per la 33sima giornata del campionato di Primavera 1 si conclude infatti con un deludente 2-2.

I giallorossi, nonostante il periodo, arrivavano all’incontro da favoriti. La classifica era assai migliore, con oltre 20 punti di distanza dai dirimpettai partenopei in piena zona retrocessione, e la rosa è ben più quotata. Nonostante ciò, l’inizio è stato devastante per la. Ilsi è ritrovato sul doppio vantaggio dopo solti 6 minuti grazie alle reti di, difensore alla prima marcatura, e l’attaccante

Guidi può comunque essere quantomeno felice della reazione dei suoi, che nel secondo tempo hanno ribaltato la gara grazie alle reti di Della Rocca e Paratici, attualmente diviso tra Under 18 e Primavera. Proprio l’ingresso del figlio d’arte ha cambiato l’inerzia in campo insieme a quello di Mattia Almaviva – subentrato a un Arena un po’ in ombra – decisivo su entrambe le reti.

Con questo risultato, la Roma rimane comunque quarta a quota 54, a 4 lunghezze dalla capolista Cesena che ha invece battuto l’Inter in casa. Questo il tabellino della sfida:

ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Mirra (46′ Lulli), Seck, Nardin; Marchetti (73′ Terlizzi), Di Nunzio (46′ Arduini), Bah, Litti (63′ Paratici); Della Rocca, Maccaroni; Arena (46′ Almaviva).

A disp.: Kilvinger, Belmonte, Cama, Panico, Carlaccini, Forte.

All. Federico Guidi

NAPOLI (3-4-1-2): Ferrante; Garofalo, Caucci, Gambardella; Olivieri (82′ Barido), Prisco (61′ Genovese), Di Chiara, Smeraldi; Scalzo; Raggioli (82′ Nardozi), Camelio.

A disp.: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Borriello, Torre.

All. Dario Rocco

Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni

Assistenti: Matteo Gentile – Luca Chiavaroli

Ammoniti: Bah (ROM), Prisco (NAP), Genovese (NAP), Smeraldi (NAP), Di Chiara (NAP)