La Roma, tramite un post sui suoi canali social ha appena reso note le convocazioni per la sfida di questa sera contro la Fiorentina.

I giallorossi, come avevano comunicato in precedenza nella giornata di ieri, hanno appena rilasciato la lista ufficiale dei convocati di Gasperini, per la sfida di questa sera all’Olimpico contro la Fiorentina, valida per la 35esima giornata di campionato. Come già aveva accennato il tecnico giallorosso ieri in conferenza, torna tra i convocati Manu Koné e insieme a lui c’è di nuovo Dybala, che nella scorsa partita contro il Bologna era appena rientrato dopo il lungo stop. Assenti invece Zaragoza, Dovbyk, Pellegrini, El Aynaoui e Ferguson.

La lista completa:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy