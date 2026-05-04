L’AVVERSARIO – Fiorentina, debole con i deboli e forte con i forti

La Fiorentina di Vanoli è una squadra più ostica di quanto la classifica potrebbe suggerire. Viene però da due pareggi con squadre inferiori.

Pagine Romaniste (L.Suriano) – Specchiarsi nella Fiorentina si quest’anno significa immaginare cosa sarebbe potuta essere la Roma senza l’intervento di Claudio Ranieri, subentrato a Juric nel novembre 2024. Una squadra di talento, partita con ambizioni e un allenatore importante (Pioli) che si è ritrovata clamorosamente invischiata nella lotta salvezza. La compagine ora allenata da Vanoli è in realtà uscita dalle sabbie mobili (è a +9 dal terzultimo posto) con un girone di ritorno da 24 punti e soltanto tre sconfitte. Il rendimento in Conference League, però, dimostra come i viola siano destinati a portarsi dietro alcune significative fragilità fino a fine campionato. La speranza è che il tempo e il calciomercato curino ogni ferita.

Come gioca la Fiorentina

Quella dia Firenze è un’esperienza fatta di tentativi. Il tecnico exsi è arrovellato tra uomini e sistemi pur di trovare una parvenza di continuità nel gioco e nei risultati. Alla fine un labile equilibrio è stato trovato con il ritorno alla difesa a 4 una serie di investimenti tra centrocampo e attacco. La società, cui si è unita la cruciale figura di, ha cercato soprattutto di rinforzare la rosa con esterni qualitativi e di buona gamba (Harrison, Solomon) e una serie di mezzali che potessero portare inserimenti e fisicità (Fabbian, Brescianini).

La Fiorentina è, per caratteristiche, una squadra di possesso, in media il 51% a partita. Pongracic è un centrale con ottime doti di impostazione e Fagioli è ormai diventato il più classico dei registi, spesso con una mezzala abituata a tenere una posizione più bassa come Mandragora vicino. Troviamo gli uomini di Vanoli al quindicesimo posto in Serie A per contropiedi e per attacchi diretti, e al quattordicesimo per passaggi lunghi a partita. Nonostante la presenza di due terzini molto votati (e pericolosi) alla fase offensiva, dopo il Como la viola è la squadra che attacca maggiormente nella zona centrale del campo. Un aspetto spiegabile con la presenza di tre giocatori in mezzo al campo e con la tendenza degli esterni offensivi, Gudmundsson in particolare, a svariare lontano dalla linea laterale. In più un centravanti come Kean è inevitabilmente un accentratore.

Il grosso limite dei toscani in questa stagione è stato senza dubbio la fase difensiva. La porta difesa da De Gea è stata bucata 45 volte, e la compagine di Vanoli è ultima per tackle effettuati e riusciti, segno di una squadra che spesso si è dimostrata leggera nei suoi interpreti principali. Il sistema del tecnico non prevede pressioni particolarmente alte e asfissianti, ma la difesa del fortino quasi mai è stata all’altezza. Comunque, contro le big, la Fiorentina sembra tirare fuori un orgoglio e un’attenzione altrimenti assenti in questa annata. Nel girone di ritorno ha battuto il Como e pareggiato con Milan e Inter, mentre il Napoli si è imposto di misura.

I giocatori da tenere d’occhio

L’assenza di Kean, infortunato e in permesso per la nascita del figlio, priva senza dubbio la Fiorentina del suo migliore elemento. Vanoli, per sostituirlo, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Gudmundsson falso centravanti. La tecnica e la capacità di svariare dell’islandese, nonostante un rendimento forse al di sotto delle attese, sono sempre potenzialmente pericolose.

Con lui in avanti dovrebbe esserci Jack Harrison, arrivato questo inverno dal Leeds. Il nativo di Stoke-on-Trent è un po’ quello che in Inghilterra definirebbero, appunto, jack of all trades. Non è un dribblatore provetto, ma è un giocatore che sa farsi rispettare nell’uno contro uno, ha un discreto tiro e più frecce nel suo arco, con la capacità di andare equamente sul fondo e accentrarsi per cercare il tiro. Manor Solomon è invece un giocatore più rapido ed estroso, anche se gli infortuni ne hanno placato l’impatto iniziale.

Chi è cresciuto molto negli ultimi mesi è Cher Ndour, centrocampista classe 2004. Da oggetto misterioso è diventato una mezzala offensiva con maggiore controllo della propria grande fisicità. Ha un buon senso dell’inserimento e un’abilità intrigante di trovare il gol della domenica. Sul resto c’è ancora da lavorare, ma l’età è dalla sua parte.

Infine i leader tecnici più o meno indiscutibili: Dodò e Gosens sono i due stantuffi sulle fasce, pericoli costanti in grado di andare al cross e, soprattutto nel caso del tedesco, infilarsi in area di rigore. Nicolò Fagioli, invece, è il padrone del centrocampo. Il gioco passa sempre per i suoi piedi, il suo ritmo e le sue geometrie determinano l’efficacia dei movimenti dell’intero scacchiere viola.