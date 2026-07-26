Calciomercato, trattativa Castro alle battute finali

La Roma si avvicina a passo veloce a Santiago Castro. Accordo di massima a 30 milioni più bonus, si lavora sui dettagli dell’operazione.
Secondo quanto riporta Fabrizio Romano nel suo ultimo video, la Roma si starebbe velocemente avvicinando a Santiago Castro, centravanti classe 2004 del Bologna. L’argentino ha già detto di sì ai giallorossi, che offrono un contratto da circa 2 milioni a stagione. La svolta nell’operazione è dovuta alla difficoltà nell’arrivare a Nicolò Tresoldi, per cui il Bruges chiede un esborso parecchio elevato.