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Calciomercato, trattativa Castro alle battute finali

Lorenza Suriano
Pubblicato 2 giorni fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, trattativa Castro alle battute finali

La Roma si avvicina a passo veloce a Santiago Castro. Accordo di massima a 30 milioni più bonus, si lavora sui dettagli dell’operazione.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano nel suo ultimo video, la Roma si starebbe velocemente avvicinando a Santiago Castro, centravanti classe 2004 del Bologna. L’argentino ha già detto di sì ai giallorossi, che offrono un contratto da circa 2 milioni a stagione. La svolta nell’operazione è dovuta alla difficoltà nell’arrivare a Nicolò Tresoldi, per cui il Bruges chiede un esborso parecchio elevato.

Castro, le cifre

L’accordo di massima è di 30 milioni di base più 5 di bonus, sono ancora da discutere e limare i dettagli ma la Roma vuole fare in fretta per permettere al ragazzo di unirsi alla squadra alla partenza per il Galles. Nella trattativa potrebbero entrare anche Dovbyk – per quest’ultimo l’operazione può essere anche slegata – o Robinio Vaz in prestito.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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