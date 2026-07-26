La Roma torna su Alajbegovic ma il Chelsea fa paura

È il bosniaco il calciatore trattato sottotraccia dalla dirigenza romanista per coprire il tassello dell’ala sinistra. Nusa e El Mala sembrano fuori dai parametri del bilancio romanista. Così il 18enne è tornato in pista dopo il corteggiamento primaverile. Gli incontri, le strette di mano e le chiacchierate che allora – al pari delle valutazioni tecniche sul giocatore – non hanno trovato seguito ora possono fiorire. Magari a costo di pagare qualche milione di euro in più un cartellino che con il Mondiale è lievitato.

Il talento bosniaco ha disputato una buona competizione, segnando anche un gol contro il Qatar nel girone. E così il suo nome è finito sul taccuino degli osservatori di mezza Europa. Il costo del cartellino? Almeno 30 milioni di euro. Una cifra che, paragonata ai prezzi che circolano nelle ultime settimane, può essere considerata abbordabile. Peccato che la Roma, arrivata per prima sull’ala, ora abbia compagnia: sull’esterno ci sono il Chelsea, l’Atalanta e il Napoli.