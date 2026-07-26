Blitz Roma: arriva Castro. Il primo colpo è il vice-Malen

La Roma spinge per Santiago Castro del Bologna, c’è una trattativa avanzata con il club emiliano. I giallorossi potrebbero aver trovato il vice Malen.

Corriere della Sera (S.Valdarchi) – Castro è il meno caro. Nessun festival musicale, ma solo il mercato della Roma, anche se il fine poi è lo stesso: scoprire nuovi talenti. In particolare, a Trigoria nelle ultime 48 ore si è parlato tantissimo sul classe 2004 del Bologna, che il prossimo 18 settembre soffierà su 22 candeline. Italo-argentino, cresciuto nel vivaio del Velez, è arrivato nel nostro campionato a gennaio del 2024, collezionando in Serie A 36 gol e 8 assist in 61 presenze, molte delle quali però da subentrante (la media è di un gol ogni tre partite intere giocate).

La richiesta del Bologna per Castro

Numeri che spingono la dirigenza dela valutarlo 40 milioni, troppi per la, che ha iniziato una trattativa in tempi brevi col club emiliano: giallorossi partiti da 30 milioni, l’intesa adesso è a un passo per un affare complessivo da, bonus compresi. Dialoghi frequenti comunque tra le parti e la sensazione di poter arrivare a un accordo in tempi brevi, magari dando il tempo al club rossoblù di chiudere per il sostituto dello stesso attaccante argentino, ma sperando di averlo per il ritiro in Galles.

D’Amico, pur avendo seguito per settimane Tresoldi, ha messo in stand-by la pista. Nulla esclude un eventuale ritorno di fiamma, qualora la trattativa col Bologna per Castro dovesse improvvisamente naufragare, ma la strada sembra ormai tracciata. Questa la convinzione anche dentro le mura di Trigoria, dove ieri tra una seduta d’allenamento e l’altra, il ds e Gasperini hanno trovato modo di confrontarsi sul mercato.