Oggi il test col Cannes. Occhi su Malen-Dybala

Oggi la Roma torna in campo nell’amichevole targata Friedkin contro il Cannes. Spazio a Dybala e Malen davanti, out Pisilli e Vaz.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – La Roma prova ad alzare i giri del motore. Dopo Primavera e Trastevere i giallorossi di Gian Piero Gasperini oggi alle 17.30 affronteranno il Cannes in un test “in famiglia” visto che anche il club della Costa Azzurra è di proprietà della famiglia Friedkin. Possibile la presenza di Ryan, che però è tornato negli Usa nei giorni scorsi dopo il tentativo a vuoto per Summerville.

Malen e Dybala in campo insieme

La sfida si disputerà alloe sarà l’ultima prima della partenza dei giallorossi per il ritiro infissata per il primo agosto: quella sera i giallorossi affronteranno in amichevole il

Gasp, oggi, dovrà fare ancora a meno di Pisilli e Vaz. Ma potrà contare sulla coppia Malen-Dybala che ha già mostrato un’ottima intesa nell’ultima amichevole a Trigoria. E sulla presenza di Ndicka in difesa a comporre il terzetto titolare con Hermoso e Mancini. A centrocampo, al fianco di Cristante, invece, spazio di nuovo al giovane Bah visto che El Aynaoui e Koné sono ancora in ferie post Mondiali. Il marocchino tornerà il 30 luglio, così come Salah-Eddine che però non sarà tra i convocati per il ritiro in Galles, mentre il francese è atteso poco dopo il 5 agosto.