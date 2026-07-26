Il triangolo col Lipsia che potrebbe liberare Nusa

Nusa rimane la pista preferita dalla Roma per l’ala sinistra. Se il Lipsia dovesse andare su El Mala sarebbe più semplice arrivare al norvegese.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Nusa resta una pista calda per la Roma. Per lui i 50 milioni che avrebbero blindato Summerville non basterebbero. L’esterno d’attacco norvegese è valutato 55 dal Lipsia, anche se nell’ultima stagione ha realizzato appena 4 gol in Bundesliga. Lo stesso numero di reti in A le ha segnate Pellegrini, oggi svincolato, per fare un paragone. D’accordo, a migliorare i numeri individuali di solito ci pensa Gasp, l’allenatore che all’Atalanta trasformò l’inconcludente Lookman in una macchina da 15 gol a stagione, però le cifre schizofreniche che circolano spiegano molte delle difficoltà del club ad avanzare.

L’intreccio con El Mala

Tre occasioni sono sfuggite (mettiamoci anche, approdato all’) e tre sono ancora sul tavolo. Ladeve infatti rinforzare l’attacco con tre pedine: due ali e un vice. Gasp è stato chiaro con, ma nell’ultima riunione conha anche detto di essere consapevole della natura di certi intoppi, promettendo. Il piano A è sempre, l’attaccante col qualein nazionale si trova a meraviglia. El Mala resta il piano B della trequarti e chissà che l’, interessato al calciatore del, non possa proprio liberarein direzione. Il triangolo va considerato.

A Gasperini piace molto anche Aktürkoğlu del Fenerbahçe, oltre che Schjelderup. Rashford sarebbe stato invece proposto ieri nell’ambito dei dialoghi in corso con il Manchester United per Koné. Sulla trequarti arriverà un big e un giovane dalle prospettive assicurate a prezzi più contenuti. Il18enne Mbaye del Psg e il ventenne Sauer del Feyenoord sono due gioielli che D’Amico segue da un po’.