Avanza Castro

La Roma vira su Santiago Castro dopo le difficoltà per arrivare a Tresoldi nel ruolo di vice-Malen. L’obiettivo è averlo entro la partenza per il Galles.

Il Tempo (L.Pes) – Rotta su Castro. Tra gli obiettivi del mercato estivo della Roma, oltre alla priorità “esterni” che resta quella principale nelle idee di Gasperini, c’è anche quello di affiancare a Malen un centravanti che possa garantire all’olandese un’alternanza o, all’evenienza, un partner di livello.

Avanza la missione per Castro

L’idea iniziale era quella di portare nella Capitale l’italo-tedesco Tresoldi del, ma le alte richieste dei belgi, più di 50 milioni, hanno frenato la trattativa sul nascere. Di fatto, dopo la cessione di, il club fiammingo lascerebbe andare la punta soltanto con un’offerta fuori mercato. Per questo a Trigoria si è deciso di virare rapidamente su un altro obiettivo, che risponde al nome di Santiago

L’argentino convince sia la dirigenza che l’allenatore, e ora i giallorossi spingono per arrivare all’accordo coldopo aver incassato il sì del calciatore. I rossoblù partono da una richiesta di 40 milioni, cifra che il dssta provando ad abbassare. In queste ore i contatti proseguono spediti, con la possibilità di inserire contropartite tecniche. La Roma ha in rosain quel ruolo, che possono aiutare a trovare l’intesa. L’obiettivo è cercare di regalare ail primo colpo a breve, sicuramente entro la fine della settimana che parte domani, prima della seconda parte di ritiro in Galles.

La settimana entrante sarà determinante anche per il contratto di Pellegrini. Si va verso la firma del centrocampista dopo aver superato lo scoglio della durata dell’accordo che dovrebbe chiudersi sulla base di un biennale con opzione per il terzo a circa 2.5 milioni annui più bonus. Anche in questo caso, come per Castro, l’obiettivo è quello di consegnarlo all’allenatore entro la partenza per il Regno Unito.