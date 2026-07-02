Calciomercato Roma, piace Tresoldi

La Roma cerca un centravanti di livello per dare il cambio a Malen. L’ultimo nome è quello di Nicolò Tresoldi, 21enne del Brugge.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo per l’attacco è quello di Nicolò Tresoldi, punta classe 2004 in forza al Brugge. L’italo-tedesco rappresenta un profilo interessante per il ruolo di vice-Malen, ma un’eventuale offerta alla squadra belga è subordinata all’uscita di Artem Dovbyk.

La stagione di Tresoldi

Il nativo diè arrivato al Brugge la scorsa estate dall’per 7,5 milioni di euro, e in questa annata il suo valore è più che raddoppiato. Per luiin tutte le competizioni, con alcune ottime prestazioni anche in Champions League. Il 21enne ha chiuso il campionato belga da capocannoniere con 19 reti, due in più del suo compagno di squadra. Un rendimento che ha attirato le attenzioni, oltre che della, di diverse squadre die dell’A