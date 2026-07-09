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Roma, Tresoldi resta un obiettivo concreto: i giallorossi valutano l’affondo immediato

Edoardo Mattei
Pubblicato 2 ore fa il 09/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, Tresoldi resta un obiettivo concreto: i giallorossi valutano l’affondo immediato

Il club capitolino riflette sull’attaccante italo-tedesco e potrebbe accelerare l’operazione anche senza attendere la partenza di Dovbyk

La Roma continua a lavorare alla costruzione del reparto offensivo in vista della nuova stagione, considerato uno dei principali fronti del mercato estivo. La situazione degli attaccanti è destinata a cambiare sensibilmente: Artem Dovbyk è sempre più vicino all’addio, mentre Robinio Vaz potrebbe accumulare esperienza altrove con un prestito. Al momento, l’unico elemento destinato a rappresentare un punto fermo nello scacchiere offensivo di Gian Piero Gasperini sembra essere Donyell Malen.

Per affiancare l’attaccante olandese, la dirigenza romanista ha individuato in Nicolò Tresoldi il profilo ideale. L’attaccante italo-tedesco convince per caratteristiche e prospettive di crescita, tanto da essere considerato la priorità per completare il reparto. Sul giovane centravanti, però, non c’è soltanto la Roma. Secondo quanto riportato da Sportitalia, anche l’Atletico Madrid segue con attenzione il giocatore, dando vita a una nuova sfida di mercato tra i due club dopo il precedente interesse condiviso per Mason Greenwood. Nonostante la concorrenza, la società giallorossa è intenzionata a fare il possibile per cercare di portare il calciatore nella Capitale.

La presenza di altri club interessati potrebbe spingere i dirigenti ad anticipare i tempi e tentare l’affondo indipendentemente dal futuro dell’attaccante ucraino. A Trigoria ritengono di aver individuato il rinforzo giusto per il progetto tecnico di Gasperini e, dopo la lunga vicenda legata a Mason Greenwood, l’obiettivo è evitare di perdere un altro obiettivo di mercato per aver atteso troppo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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