Calciomercato, lo United non affonda per Koné

Il Manchester United è interessato al profilo di Manu Koné, da cui ha ottenuto un’apertura. Non ci sono però ancora discorsi concreti con la Roma.
Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube internazionale, non accelera ancora la trattativa che potrebbe portare Manu Koné al Manchester United. Il centrocampista francese è reduce da un buon mondiale e può rappresentare un’importante cessione per la Roma in ottica Fair Play Finanziario. I giallorossi, però, non sono intenzionati a svenderlo.