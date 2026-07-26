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CALCIOMERCATO

Calciomercato, lo United non affonda per Koné

Lorenza Suriano
Pubblicato 8 ore fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, lo United non affonda per Koné

Il Manchester United è interessato al profilo di Manu Koné, da cui ha ottenuto un’apertura. Non ci sono però ancora discorsi concreti con la Roma.

Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube internazionale, non accelera ancora la trattativa che potrebbe portare Manu Koné al Manchester United. Il centrocampista francese è reduce da un buon mondiale e può rappresentare un’importante cessione per la Roma in ottica Fair Play Finanziario. I giallorossi, però, non sono intenzionati a svenderlo.

Nessun affondo per Koné

Secondo l’esperto di calciomercato, i dialoghi tra i Red Devils e l’entourage del classe 2001 proseguono con ottimismo, ma questo non ha ancora portato a un’offerta formale alla Roma. La società inglese, infatti, sta valutando anche altri profili e non avrebbe ancora deciso definitivamente verso quale rivolgere i propri sforzi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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