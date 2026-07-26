Pellegrini, a un passo l’intesa per il rinnovo con la Roma

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il rinnovo di Pellegrini. C’è un accordo di massima anche per la durata del contratto.

Secondo quando riporta l’edizione odierna de Il Tempo, la Roma e Lorenzo Pellegrini sarebbero sempre più vicini a un’intesa definitiva che dovrebbe portare il classe 96 a vestire la maglia giallorossa per l’undicesima stagione, la decima consecutiva. L’obiettivo è consegnare il numero sette a Gasperini entro la partenza per il Galles, condizione fisica permettendo.

Il rinnovo di Pellegrini

Per quanto riguarda l’accordo, il centrocampista passerebbe dai 4,5 milioni più bonus dell’ultimo contratto a circa la metà,. Lo scoglio non era tanto la riduzione dell’ingaggio, quanto la durata. Il 30enne chiedeva tre anni, lane offriva due. Il punto d’incontro pare essere stato trovato a due anni con opzione unilaterale a favore della società per un prolungamento ulteriore.