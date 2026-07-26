Roma, oggi l’amichevole con il Cannes: la probabile formazione

Oggi alle 17.30 la Roma scenderà in campo per la terza amichevole stagionale contro il Cannes.

Dopo le amichevoli contro la Primavera e il Trastevere, la squadra di Gasperini si prepara ad affrontare il Cannes, altra squadra in proprietà dei Friedkin. La sfida si giocherà alle 17.30 e sarà visibile in diretta su DAZN.

Le probabili scelte di Gasperini

Il tecnico dovrà fare a meno diancora in vacanza post mondiale, e diancora alle prese con i rispettivi infortuni. Out ancheper una sindrome influenzale.

Probabile formazione

A difendere i pali ci dovrebbe essereDifesa a tre conA centrocampo, spazio aaffiancato dal giovanee cona completare il reparto. Alle spalle dipronta ad agire la coppia argentina

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.