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Roma, oggi l’amichevole con il Cannes: la probabile formazione

Dienabou Balde
Pubblicato 5 ore fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, oggi l’amichevole con il Cannes: la probabile formazione

Oggi alle 17.30 la Roma scenderà in campo per la terza amichevole stagionale contro il Cannes. 

Dopo le amichevoli contro la Primavera e il Trastevere, la squadra di Gasperini si prepara ad affrontare il Cannes, altra squadra in proprietà dei Friedkin. La sfida si giocherà alle 17.30 e sarà visibile in diretta su DAZN.

Le probabili scelte di Gasperini

Il tecnico dovrà fare a meno di El Aynaoui e Konè, ancora in vacanza post mondiale, e di Pisilli e Vaz ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Out anche Cherubini per una sindrome influenzale.

A difendere i pali ci dovrebbe essere Mile Svilar. Difesa a tre con Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo, spazio a Cristante affiancato dal giovane Bah e con Rensch e Wesley a completare il reparto. Alle spalle di Malen, pronta ad agire la coppia argentina Dybala-Soulè. 

Probabile formazione

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

 

#amichevole #asroma #cannes #Gasperini

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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