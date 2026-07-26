ULTIM'ORA
Roma, Gianluca Mancini si tatua l’acronimo SPQR Roma, ecco come Malen e Castro potrebbero giocare insieme Roma Femminile, Giulia Dragoni saluta ufficialmente la capitale Mercato Roma, perde quota la trattativa per Moreira Riso: “Volevo portare via dalla Roma Mancini, lui ha rifiutato tutto” Calciomercato Roma, El Aynaoui nel mirino dell’Aston Villa Ufficiale, Claudio Ranieri è il nuovo direttore tecnico dell’Italia Mercato Roma, sono state fatte tre call per Ivan Fresneda Dovbyk, un addio senza rimpianti: tra gol, infortuni e un feeling mai sbocciato con la Roma Calciomercato Roma, Soulè in uscita: proposto al Milan
CALCIOMERCATO
BREAKING

Mercato Roma, in chiusura l’arrivo di Castro: i dettagli dell’operazione

Dienabou Balde
Pubblicato 2 giorni fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, in chiusura l’arrivo di Castro: i dettagli dell’operazione

Operazione Castro: ci siamo. Restano gli ultimi dettagli da definire.

Habemus vice-Malen. Dopo aver visto Greenwood, Summerville e Garnacho, la Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo rinforzo per il reparto offensivo. In queste ultime ore, la società capitolina è piombata con forza su Santiago Castro, ed è ad un passo dal chiudere la trattativa. Il profilo dell’argentino intriga particolarmente Gianpiero Gasperini: conosce benissimo il nostro campionato ed ha una particolare esperienza, soprattutto a livello europeo.

Come riporta l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Roma e il Bologna starebbero definendo gli ultimi dettagli burocratici, dopodichè Castro potrà partire alla volta della Capitale. L’operazione, aggiunge il giornalista, si basa su una cifra pari a 35 milioni. 

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

52 articoli

ARTICOLI CORRELATI