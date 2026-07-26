Mercato Roma, in chiusura l’arrivo di Castro: i dettagli dell’operazione

Operazione Castro: ci siamo. Restano gli ultimi dettagli da definire.

Habemus vice-Malen. Dopo aver visto Greenwood, Summerville e Garnacho, la Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo rinforzo per il reparto offensivo. In queste ultime ore, la società capitolina è piombata con forza su Santiago Castro, ed è ad un passo dal chiudere la trattativa. Il profilo dell’argentino intriga particolarmente Gianpiero Gasperini: conosce benissimo il nostro campionato ed ha una particolare esperienza, soprattutto a livello europeo.