Calciomercato Roma, torna caldo il nome di Alajbegovic: il Chelsea complica la corsa

La Roma torna forte sul giovane talento bosniaco. Tuttavia, l’inserimento del Chelsea potrebbe cambiare le carte in tavola

Come scrive la Repubblica, la società capitolina è tornata a seguire con attenzione il profilo di Kerim Alajbegovic. La dirigenza giallorossa era piombata sull’attaccante dopo la fredda notte di Zenica, dove l’Italia mancò per la terza volta la qualificazione ai Mondiali proprio per mano del classe 2006 (calciò il rigore decisivo contro gli azzurri che permise alla Bosnia di volare in America). Ad oggi, però, la possibilità di vederlo in maglia giallorossa sembra difficile.

Il Chelsea si fa avanti

Il giocatore del Salisburgo è finito non solo nel mirino dellama anche di. Tra le tre, quella che si sta muovendo con maggiore decisione è il club inglese. La squadra tedesca valuta il suo attaccante circa 30 milioni. Una cifra che non stravolge i piani della, ma la paura è che ipossano partecipare ad un’asta e offrire molto di più per arrivare al giocatore.

Intanto, la dirigenza giallorossa si sta muovendo per portare alla corte di Gianpiero Gasperini Santiago Castro. La trattativa con il Bologna è avviata, e D’Amico è a lavoro per chiudere il prima possibile.