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Mercato Roma, sfuma l’ipotesi Nkunku: il Milan non vuole cedere il suo attaccante

Dienabou Balde
Pubblicato 2 giorni fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, sfuma l’ipotesi Nkunku: il Milan non vuole cedere il suo attaccante

La Roma aveva messo nel mirino l’attaccante francese, ma il Milan vuole blindare il suo giocatore.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, in queste ultime ore il DS  giallorosso Tony D’Amico avrebbe parlato con il Milan per tentare l’assalto su Christopher Nkunku. Tuttavia, la risposta del club rossonero è stata negativa. Ruben Amorim, così come tutto l’ambiente Milan, vuole continuare a studiare la rosa a disposizione e dare una possibilità a chi, nel corso della passata stagione, non è riuscito a rendere secondo le aspettative, tra cui anche l’ex Lipsia. Si raffredda, dunque, la pista Nkunku.

A tutto Castro

La Roma, però, non ha alcuna intenzione di lasciarsi scoraggiare, e ha già puntato gli occhi su Santiago Castro. Il profilo dell’argentino intriga molto Gasperini, soprattutto dell’esperienza che vanta in Serie A. I contatti con il Bologna sarebbero già stati avviati, dunque la trattative potrebbe giungere ben presto ai titoli di coda.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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