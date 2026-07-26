Mercato Roma, sfuma l’ipotesi Nkunku: il Milan non vuole cedere il suo attaccante

La Roma aveva messo nel mirino l’attaccante francese, ma il Milan vuole blindare il suo giocatore.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, in queste ultime ore il DS giallorosso Tony D’Amico avrebbe parlato con il Milan per tentare l’assalto su Christopher Nkunku. Tuttavia, la risposta del club rossonero è stata negativa. Ruben Amorim, così come tutto l’ambiente Milan, vuole continuare a studiare la rosa a disposizione e dare una possibilità a chi, nel corso della passata stagione, non è riuscito a rendere secondo le aspettative, tra cui anche l’ex Lipsia. Si raffredda, dunque, la pista Nkunku.

A tutto Castro