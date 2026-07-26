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Cannes-Roma: orario e dove vederla

Lorenza Suriano
Pubblicato 7 ore fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Cannes-Roma: orario e dove vederla

La Roma torna in campo oggi pomeriggio in amichevole a Cannes contro la squadra omonima. Fischio d’inizio alle 17.30, diretta su DAZN.

Questo pomeriggio la Roma scenderà in campo per la terza amichevole della sua estate. Lo farà in un’occasione particolare, nel match “in famiglia” contro il Cannes, compagine della terza serie francese di proprietà dei Friedkin. Gasperini dovrà fare a meno di El Aynaoui e Koné ancora in vacanza post mondiale, di Pisilli e Vaz infortunati e di Cherubini influenzato.

Cannes-Roma: i dettagli

La partita si giocherà allo Stade Pierre de Coubertin nella città della Costa Azzurra alle ore 17.30. Sarà la prima uscita stagionale che potranno vedere anche i tifosi, mentre le due gare precedente erano aperte ai giornalisti ma non trasmesse in diretta. In questo caso, invece, è disponibile la visione su DAZN.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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