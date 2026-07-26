Calciomercato Roma, contatti avviati con il Bologna per Dovbyk: si pensa al prestito

Il calciomercato della Roma potrebbe incrociarsi con quello del Bologna non solo in entrata, ma anche in uscita.

Per un attaccante che viene, c’è ne uno che va. La Roma, in queste ultime ore, è piombata con forza su Castro. La trattativa con il club rossoblù è già avviata, e potrebbe giungere presto ai titoli di coda.

Percorso inverso potrebbe fareL’ucraino, arrivato nellaquasi due anni fa, non rientra più nei piani di Gasperini e potrebbe salutare. Sull’attaccante, nelle scorse settimane, c’era forte lama in queste ultime ore nella pista si è inserito anche ilCome riporta Matteo Moretto, infatti, le due società avrebbero avviato i contatti. L’idea sarebbe quella di lasciar partire il giocatore sulla base di un prestito. Inoltre, lo stesso Dovbyk ha già parlato con il nuovo allenatore e dei rossoblùe avrebbe gradito il progetto a lui presentato. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.